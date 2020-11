Covid: in Liguria nuovi 570 casi, 14 vittime

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - La Liguria registra nuovi 570 contagi covid, dopo 5.705 tamponi effettuati, e purtroppo altre 14 vittime tra i 50 e i 97 anni di età. Continua però il calo degli ospedalizzati: 1.189 e 49 in meno di ieri, con anche le terapie intensive in discesa a 114 (erano 123 ieri). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute.

Il dettaglio sul territorio è di 365 nuovi contagi nell'asl genovese, 69 in quella di Imperia, 81 nel savonese, 4 a Chiavari e 51 nello spezzino.

Gli attualmente positivi in regione (esclusi guariti e deceduti) sono 13.559, in calo di 561. (ANSA).