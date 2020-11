Libro su visita Pertini a Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 12 NOV - "Due giornate con il presidente. Testimonianza, emozione, aneddoti" è il titolo di un volume di circa cento pagine, curato da Enzo Ferrari, bancario in congedo e ricercatore storico, che nasce come tributo alla visita a Imperia dell'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, che, nel weekend del 15-16 novembre del 1980, consegnò la medaglia d'oro alla Provincia per l'attività partigiana.

Il libro è stato presentato, stamani, alla presenza del presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo e del presidente dell'Istituto storico della resistenza, Giovanni Rainisio, curatore della stampa del volume. "Ho raccolto una serie di testimonianze, molte fotografiche, per raccontare un evento avvenuto quarant'anni fa - racconta l'autore -. Un fine settimana in cui Pertini venne a Imperia per consegnare la medaglia d'oro che venne apposta sul gonfalone, la mattina del 16 novembre". Già il giorno precedente, Pertini giunse a Imperia per incontrare le istituzioni, le associazioni e gli studenti delle scuole. "L'idea - conclude Ferrari - era di presentare il libro domenica prossima, nell'aula magna dell'Università, alla presenza degli studenti e della cittadinanza. Purtroppo, questa contingenza sanitaria non ci consente di farlo". (ANSA).