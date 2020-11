Covid: Toti, Iss conferma che Rt Liguria è sceso a 1,2

"Il report sul covid numero 26, arrivato oggi dal Governo e dall'Istituto Superiore di Sanità e che comprende il periodo dal 2 all'8 novembre, indica che in Liguria gli indici Rt sono in discesa. L'Rt medio è infatti di 1,2 e l'Rt sintomi di 1,1". Lo riferisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb. "Per spiegare meglio: quando la Liguria è stata classificata in zona Arancione avevamo un Rt pari a 1.47, con picco di 1.52 a Genova - continua -. Inoltre gli indicatori per cui viene valutata la qualità dei dati forniti dalla nostra Regione, sono stati classificati tutti e quattro positivamente. Questo a dimostrazione che il lavoro incessante di chi da mesi fornisce tutti i paramenti richiesti dal Governo, è accurato, preciso e professionale". (ANSA).