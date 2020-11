Teatro: Borgio Verezzi, premiato 'Nota stonata' di Caron

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - 'Nota stonata' del francese Didier Caron con protagonisti Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, andato in scena in prima nazionale durante la 54^ edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi è stato premiato come spettacolo di maggior successo con il Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria per il 2020. Lo spettacolo, prodotto da Golden Show di Trieste e Teatro della Città di Catania, è stato diretto da Moni Ovadia. Menzione speciale a 'Giuda' dell'autrice emergente Raffaella Bonsignori, "per la profondità dei contenuti e l'alto livello dell'interpretazione". Il monologo, anch'esso in prima nazionale, è stato portato in scena da Maximilian Nisi. (ANSA).