Vanno a spacciare in taxi, arrestati

Consegnavano droga prendendo il taxi per non destare sospetti. L'accorgimento non è servito e la polizia del commissariato di Sestri Ponente ha arrestato due pusher, 46 e 56 anni, italiani. Gli investigatori, due giorni fa, hanno visto il più giovane salire in casa del più anziano e dopo alcuni minuti uscire e salire su un taxi assieme. Il primo è sceso in via Cornigliano mentre il secondo è arrivato in via Invrea. A quel punto i poliziotti li hanno perquisiti trovando numerosi panetti di hashish e alcune dosi di cocaina. In casa del più anziano gli agenti hanno trova quasi due chili di 'fumo', 650 grammi di cocaina e 59 mila euro in contanti.