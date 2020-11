Da Milano ad Albenga con droga nello slip per paura lockdown

Per paura di rimanere bloccato in Lombardia, che da domani verrà chiusa perché zona rossa per il Covid, è arrivato ad Albenga con mezzo chilo di eroina purissima nascosta nelle mutande. I carabinieri lo hanno però intercettato e arrestato.

In manette è finito un uomo di 32 anni, marocchino. I militari gli hanno trovato addosso mezzo chilo di droga da cui avrebbe potuto ricavare fino a 600 dosi. L'uomo era stato notato da tempo mentre frequentava le zone di spaccio di Albenga e così quando ieri è sceso dal treno è stato fermato. I militari hanno sequestrato il suo cellulare da cui potrebbero venire elementi utili per identificare clienti e fornitori. (ANSA).