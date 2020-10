Pirlo 'Chiellini non convocato, De Ligt tra una settimana'

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo fa il punto sui difensori a disposizione per la trasferta contro lo Spezia: "Chiellini non è convocato: sta meglio, ma non è disponibile. De Ligt torna tra una settimana, Bonucci ieri ha lavorato a parte e oggi con il gruppo, ma ci sarà". (ANSA).