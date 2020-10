Calcio: Cassano, Senza tifo a Genova sarà derby anonimo

"Sicuramente è una partita speciale ma sarà un derby anonimo senza i tifosi. La stracittadina di Genova è sempre stata contraddistinta dal tifo: meraviglioso, spettacolare, splendide coreografie e grande entusiasmo.

Purtroppo senza pubblico sembrerà un'amichevole come del resto tutte le partite che si stanno giocando in questi mesi". Così, l'ex attaccante della Sampdoria Antonio Cassano all'ANSA parla della stracittadina di Genova in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris (ANSA).