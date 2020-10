Toti a Consiglio Liguria, rimbocchiamoci le maniche

"Credo che il silenzio e il vuoto che circonda l'aula del Consiglio regionale della Liguria rendano ancora più solenne l'insediamento dell'assemblea legislativa ligure. Sono sicuro che non sfugge a nessuno che in questo momento difficile occorre archiviare le celebrazioni e rimboccarci le maniche per lavorare". E' questo l'invito alle forze politiche del governatore ligure Giovanni Toti durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale a porte chiuse a causa dell'emergenza covid-19.

"Nella prossima seduta presenteremo i programmi della Giunta, sono sicuro che da maggioranza e opposizione in questo momento difficile non mancherà lo spirito di leale collaborazione a cui tutti siamo tenuti in un momento così grave per i nostri concittadini", ha detto il presidente prima di prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica, allo Statuto della Regione Liguria e alle leggi. (ANSA).