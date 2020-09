Porti: Roncallo, importante per Spezia rifornire navi a Gnl

"Questo è un momento importante per il porto della Spezia, sulla cui sostenibilità stiamo puntando da tempo. Poter rifornire le navi a Gnl per la prima volta in un porto italiano, porterà alla Spezia sempre più navi alimentate con questo combustibile, che genera bassissime emissioni". Lo ha detto all'ANSA la presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Carla Roncallo, commentando la notizia della bozza di regolamento in corso di approvazione che permetterà di rifornire le grandi nave da crociera a Gnl tramite una bettolina. "Stiamo portando avanti il piano di elettrificazione delle nostre banchine, a partire dal molo Garibaldi Ovest, prossimo ormai alla realizzazione, mentre stiamo progettando l'elettrificazione del comparto commerciale del nostro porto - ha ricordato la presidente -. Voglio ringraziare davvero la capitaneria di porto per questo grande risultato. In particolare l'ammiraglio Nicola Carlone, il comandante Stella, il comandante Mezzani e tutto il gruppo di lavoro che ha raggiunto questo grande risultato, al quale, come Autorità di Sistema Portuale, siamo fieri di aver potuto dare il nostro contribuito". (ANSA).