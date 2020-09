Regionali: in Liguria Covid non ferma l'affluenza ai seggi

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Nonostante la paura per il Covid l'affluenza alle elezioni regionali in Liguria è stata più alta rispetto all'ultima tornata elettorale: il 53,46 % degli aventi diritto al voto rispetto al 50,68% di cinque anni fa (quando si votata però su una sola giornata). Il dato emerge dalle 1795 sezioni aperte nei seggi allestiti nei 234 Comuni liguri.

Si è recato alle urne il 53,51% degli aventi diritto in provincia di Genova (nel 2015 era stato il 50,94%) il 50,18 % in provincia di Imperia (era stato il 45,78%), il 54,09 % in provincia della Spezia (era stato il 51,77%) e il 55,28 % in provincia di Savona (era stato il 52,70%).

Per il referendum sul taglio dei parlamentari la percentuale dei votanti è stata del 59, 15% con questo dettaglio: nella provincia di Genova 59,35%, in quella di Imperia 55,65%, in quella della Spezia 59,07% e in quella di Savona 61,24%. Dopo 1007 sezioni scrutinate su 1795, il Si è al 65,17% e il No al 34,83%. (ANSA).