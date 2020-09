Voto per le comunali, affluenza al 63,54%

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - E' stata del 63,54% l'affluenza alle urne nei 16 Comuni liguri in cui si votata per il rinnovo del sindaco. Lo spoglio avverrà domani. Negli otto Comuni della provincia di Genova la percentuale è stata del 60,92%; nei 5 Comuni dell'Imperiese è stata del 73,15%, nei due dello Spezziono del 65,52% e in quello del Savonese, Zuccarello, del 65,89%. Questo il dettaglio delle percentuali Comune per Comune. In provincia di Genova: Casella 67,74%, Cogoleto 67,89, Crocefieschi 70,44%, Ronco Scrvia 62,42%, San Colombano Certenoli 54,35%, Torriglia 60,60%, Vobbia 63,52%, Zoagli 41,96.

In provincia di Imperia: Aquila d'Arroscia 73,41, Perinaldo 72,60%, Pietrabruna 73,35%, Rocchetta Nervina 77,53%, Santo Stefano al mare 72,79%. In questi ultimi due Comuni si presentava una sola lista: per essere eletto il sindaco doveva votare il 50% + 1 degli aventi diritto e ci deve essere il 50 % dei voti validi. I due candidati si sentono già eletti. Sono Claudio Basso a Rocchetta e Marcello Pallini a Santo Stefano al mare. Entrambi guidano liste civiche.

In provincia della Spezia: Lerici 62,79%, Levanto 70,56%.

