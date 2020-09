A 14 mesi morso da vipera, ricoverato al Gaslini

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - Un bambino di 14 mesi è stato morso da una vipera ad un piedino. E' accaduto nel giardino dell'abitazione del piccolo in località Valdonica nel Comune di Calice al Cornoviglio, un piccolo centro dello Spezzino a 400 metri di altezza che confina con la Toscana. Il piccolo è stato prima soccorso dai familiari e poi trasportato alla più vigina caserma dei vigili del fuoco da dove è stato prelevato dall'elisoccorso e trasportato all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il piccolo è arrivato all'ospedale nel tardo pomeriggio e curato nel reparto di terapia subintensiva. La direzione sanitaria del Gaslini fa sapere che il piede del bambino "è molto edematoso. La situazione clinica è stabile". Il piccolo resta ricoverato per la somministrazione del siero antivipera come concordato dopo un consulto con il centro antiveleni di Pavia . (ANSA).