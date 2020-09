Consulta: sindaco Spezia, orgogliosi di Navarretta

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 SET - Vive da tempo alla Spezia Emanuela Navarretta, nominata oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nuovo giudice della Corte Costituzionale. Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto privato europeo all'Università di Pisa, è avvocata iscritta all'albo speciale del Tribunale della Spezia.

"Congratulazioni alla professoressa Emanuela Navarretta, nuovo membro della corte costituzionale - commenta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Tutta la città deve essere orgogliosa che un membro della propria comunità ricopra una carica così importante per lo stato italiano". "Apprezzata accademica e grande professionista che si è distinta in città, e oramai da anni spezzina di adozione - aggiunge -, la professoressa Navarretta rappresenta la parte migliore della nostra Comunità e sono sicuro che saprà distinguersi nel suo nuovo prestigioso incarico. A lei rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per lo svolgimento di un ruolo così delicato ed importante". (ANSA).