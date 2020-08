Faggiano nuovo direttore sportivo Genoa

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - "Vogliamo soffrire il meno possibile. Obiettivo? Vi dico solo che nel mio contratto non c'è il premio salvezza ma solo quelli a salire". Si presenta così Daniele Faggiano nuovo direttore sportivo del Genoa nella sua prima conferenza stampa al centro sportivo Signorini. "Sono venuto con tanto entusiasmo per dare una mano - ha spiegato -.Il mio obiettivo è attuare una rivoluzione mentale. Le ultime due stagioni non sono state esaltanti e io non sono qui per fare il salvatore della patria ma perché posso dare tanto". Faggiano ha tracciato le linee guida di un mercato che sarà sicuramente unico considerando che il campionato inizierà a breve.

"L'allenatore? Ci sono dettagli burocratici da completare ma a breve saprete tutto. Abbiamo poco tempo per costruire la squadra e posso confermare di essermi già mosso contattando alcun giocatori, tra cui il ruolo del portiere che è fondamentale.

Perin? E'una delle possibili soluzioni. Ma per tutto il resto aspettiamo la nomina del tecnico e valuteremo anche i giocatori rientrati dai prestiti". (ANSA).