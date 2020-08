Sampdoria: domani stagione al via

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Si apre ufficialmente domani la stagione 2020/21 per la Sampdoria di Claudio Ranieri. In mattinata i blucerchiati saranno sottoposti a controlli e test individuali mentre nel tardo pomeriggio sono fissati i primi allenamenti a gruppi ristretti.

La preparazione pre-campionato si svolgerà a porte chiuse al "Mugnaini" di Bogliasco e il primo test è previsto per giovedì 2 settembre con la Primavera di Felice Tufano. "La società ricorda che a seguito delle disposizioni sanitarie Coronavirus-COVID 19, i calciatori e i membri dello staff non potranno fermarsi, all'ingresso o all'uscita del centro sportivo, per fotografie, selfie o autografi", scrive il club sul sito ufficiale. (ANSA).