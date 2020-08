Coltiva marijuana nel campo, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Gli uomini della questura della Spezia hanno sequestrato 15 piante di marijuana coltivate in un appezzamento di terreno di proprietà di uno spezzino di 35 anni.

L'uomo ha ammesso di coltivare la marijuana per uso personale e ha poi consegnato ai poliziotti un barattolo in vetro contenente infiorescenze essiccate della sostanza stupefacente in questione per circa 32 grammi. L'uomo è stato denunciato. (ANSA).