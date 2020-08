Scrittori fantasy per Open Arms, nasce 'Mari Aperti'

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Si chiama 'Mari aperti'' e nasce nell'ambito di 'Senza Confine', il contenitore usato per raccogliere fondi a supporto delle attività no-profit di solidarietà e soccorso . 'Mari Aperti' è il suo primo progetto: un'antologia di racconti fantastici il cui ricavato va alla ong Open Arms, per coprire le spese delle attività di salvataggio nel Mediterraneo. L'antologia comprende l'opera di 11 autori e 10 illustratori tra i migliori del genere in Italia: nove racconti che spaziano tra il fantasy e la fantascienza passando per la sword 'n sorcery, tutti legati dal tema dell'avventura marinaresca e dedicati a chi ha scelto di salvare vite umane. A ogni testo è associata un'illustrazione originale. Un'antologia tutta da leggere: reliquie rubate ad Atlantide, battaglie tra spade e stregonerie, il legame tra la figlia di un pirata e un drago, avventure di pirati in un Mediterraneo oscuro. Tra gli autori che hanno prestato la penna al progetto Andrea Marinucci Foa e Manuela Leoni, Maikel Maryn e Jill Parker, Monica Serra, Giorgio Smojver. (ANSA).