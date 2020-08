umentano, rispetto a ieri, i nuovi casi positivi in Liguria. Secondo i dati flusso Alisa-Ministero riportati nel bollettino quotidiano da Regione Liguria i nuovi casi sono 11, uno in più rispetto a ieri. Nessun decesso viene riportato nella scheda. Gli ospedalizzati sono 20 di cui 2 in terapia intensiva al Policlinico San Martino. I tamponi sono stati 1.317, 203.325 da inizio pandemia.