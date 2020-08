Attira porta-pizze in una trappola per rapinarlo, arrestato

Un trentenne è stato arrestato per rapina pluriaggravata in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere. L'uomo è ritenuto l'auto di una rapina al fattorino di una pizzeria. L'episodio è accaduto ad aprile, in piena emergenza sanitaria. Ad una pizzeria di Marassi era arrivata la richiesta di consegna di alcune pizze in zona Quezzi, in una strada di scarso transito. Ma era una trappola. Arrivato all'indirizzo, il fattorino è stato avvicinato dal trentenne che lo ha afferrato al collo, buttato a terra e minacciato di morte per avere i suoi soldi e quelli delle consegne. Il giovane fattorino ha acconsentito alla richiesta del rapinatore che poi è fuggito nei boschi. L'indagine della Squadra mobile ha portato all'identificazione dell'uomo e alla ricostruzione del quadro accusatorio. L'uomo è stato rintracciato nella propria abitazione, non distante dal luogo della rapina. (ANSA).