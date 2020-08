Ponte San Giorgio aperto al traffico

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Il viadotto Genova-San Giorgio, sulla A10, inaugurato ieri e' stato riaperto al traffico veicolare al termine delle verifiche compiute dalla Direzione di Tronco di Genova di Aspi e dopo che la struttura commissariale è intervenuta per rifare un piccolo tratto di asfalto. L'apertura è avvenuta alle 22, due ore dopo rispetto a quanto era stato ipotizzato. Ora il ponente e il levante della città sono 'ricuciti'. Secondo quanto appreso, la riapertura del Ponte e' slittata a causa di due avvallamenti provocati nell'asfalto da alcune strutture allestite ieri per la cerimonia di inaugurazione.

Sono già transitate le prime auto sul ponte San Giorgio. C'è già un flusso regolare. Le auto hanno salutato l'apertura suonando i clacson mentre i motociclisti hanno fatto il segno della vittoria con le dita della mano. Il traffico sta scorrendo in entrambi i sensi di marcia. (ANSA).