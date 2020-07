Turismo in Liguria, le opportunità di rilancio dall'Ue

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Le misure che l'Ue ha messo e può mettere in campo a sostegno del rilancio del turismo in Liguria e in Italia, dopo l'impatto del Covid-19 sul settore. È stato il tema al centro dell'incontro in videoconferenza "Turismo in Liguria. Le opportunità di rilancio dall'Unione europea", organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia con eurodeputati, politici e operatori del settore.

Secondo il capo delegazione del Pd al Parlamento Ue, Brando Benifei, bisogna "fare in modo che ci sia una presenza di linee di sostegno finanziario al turismo dentro al bilancio pluriennale europeo e lavorare in sintonia affinché nel piano di ripresa ci sia un impegno all'utilizzo diretto di risorse nel settore turistico". Mentre per la capo delegazione del M5s all'Eurocamera, Tiziana Beghin, "nel medio-lungo termine bisogna prevedere una linea di bilancio dedicata al turismo sostenibile all'interno del bilancio pluriennale europeo".

Hanno preso parte al confronto il capo delegazione di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, il capo delegazione della Lega al Parlamento Ue, Marco Campomenosi, e l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini. Infine, sono intervenuti l'assessore alla promozione turistica e marketing territoriale della Regione Liguria, Giovanni Berrino, e l'assessore allo sviluppo economico turistico e marketing territoriale del Comune di Genova, Laura Gaggero, che ha attirato l'attenzione sul tema delle crociere e ha sottolineato che al momento sono ancora ferme perché hanno tardato ad arrivare i protocolli di ripresa. (ANSA).