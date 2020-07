Musica dopo le 23, multa 300 euro a locale Ventimiglia

Un verbale da 300 euro è stato emesso dalla polizia locale di Ventimiglia nei confronti del titolare di un locale notturno di via Gramsci, che aveva mantenuto l'intrattenimento musicale oltre il limite consentito delle ore 23. Si tratta del primo servizio serale che la polizia locale effettua per controllare il rispetto dell'ordinanza che regola la somministrazione di cibo e bevande e l'apertura dei locali pubblici. Il provvedimento prevede che i locali del centro possano effettuare intrattenimenti musicali fino alle 23; quelli del lungomare, fino a mezzanotte, dalla domenica al giovedì e fino all'una, il venerdì e sabato sera. La Giunta, inoltre, ha avviato un avviso pubblico per individuare un esperto in acustica, regolarmente iscritto all'albo regionale, per controllare che durante l'orario consentito la musica non superi i livelli di legge, pena anche la chiusura del locale.