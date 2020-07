Successo vendita gamberi rosa Lavagna

Folla delle grandi occasioni per acquistare i gamberi rosa a un solo euro al kg con il ricavato devoluto in beneficenza. Oltre 500 kg di gamberi rosa pescati a Sestri Levante e Santa Margherita Ligure sono stati distribuiti questa mattina in una pescheria di via Roma nel centro storico lavagnese. L'iniziativa della 'Mare Mosso' grossista di Casarza Ligure, con il patrocinio del comune di Lavagna, si e' svolta sia per festeggiare un anno di attività della pescheria e sia per aiutare l'Associazione Malati del Tigullio. Una fila interminabile di persone ha atteso il proprio turno per degustare questa specialità del mare del Tigullio che negli ultimi mesi ha visto catture da parte dei pescherecci a strascico di quintali di crostacei.Parallela alla distribuzione di gamberi rosa anche la dimostrazione della antica tradizione della salagione delle acciughe che negli ultimi anni e' andata quasi sparendo per le rigide regole imposte da un protocollo sanitario che da Ventimiglia a La Spezia ha visto superare la procedura alla sola ''Mare Mosso'' che ha cosi ottenuto il marchio Igp Ligure.