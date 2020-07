Scontro tra moto, muore ragazza 18 anni

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Incidente mortale ieri sera in via Donato Somma a Nervi. Una ragazza di 18 anni è morta nello scontro tra la moto su cui viaggiava, guidata da un amico di 21 anni, e un'altra due ruote. L'amico è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino, gli altri due centauri non sono gravi.

La giovane, di Milano, era in vacanza a Genova con i familiari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma la ragazza è morta un'ora dopo in ospedale. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente: al momento si sa che la moto su cui viaggiava la ragazza procedeva in direzione levante mentre l'altra in direzione ponente. Non è escluso che possa esserci un terzo veicolo coinvolto. E' il secondo incidente mortale in pochi giorni dopo la morte di un uomo di 74 anni a Multedo.

(ANSA).