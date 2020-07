Trenitalia: sindacati, ok a 27 assunzioni

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Nuove assunzioni, 27, tra personale di bordo e di macchina per sopperire alle "mancanze che si registrano da tempo nei turni degli equipaggi del trasporto regionale in Liguria". Lo annunciano in una nota le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie che hanno raggiunto l'accordo con Trenitalia. Inoltre spiegano le organizzazioni sindacali in una nota "che gli organici saranno ulteriormente rinforzati con percorsi di mobilità interna mirati a dare finalmente copertura alle carenze generate dai pensionamenti, fino ad oggi mai sostituiti in modo adeguato".

Si è aperto poi un confronto con Trenitalia su come intende dare applicazione alla nuova ordinanza regionale che elimina i limiti di carico sui posti a sedere dei treni regionali. Inoltre il 9 luglio previsto anche un incontro con l'azienda per discutere sull'organizzazione del lavoro "a seguito della notizia della riattivazione del 100% del servizio a partire dal primo luglio, e di conseguenza del rientro di tutto il personale nei turni di tutte le strutture", concludono i sindacati nel comunicato. (ANSA).