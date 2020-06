Finti carabinieri truffano anziana

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - I Carabinieri di Sestri Levante hanno rintracciato e denunciato due uomini originari di Napoli che hanno portato a termine una compesa truffa ai danni di un'anziana. I militari hanno recuperato la refurtiva. I due si sono spacciati per carabinieri e hanno telefonato alla anziana donna annunciando che il figlio era stato arrestato perché aveva procurato un incidente. Perché potesse essere scarcerato, l'anziana avrebbe dovuto versare 5 mila euro per la 'cauzione'. L'anziana ha raccolto tutto quello che potva gioielli inclusi e l'ha consegnato a un finto funzionario della questura che si è presentato a casa. Quando l'anziana si è accorta della truffa, si è rivolta ai carabinieri che grazie all'analisi della videosorveglianza in collaborazione con la Polizia locale hanno individuato l'auto usata dai truffatori per raggiungere l'abitazione della vittima, poi l'hanno rintracciata. Nascosti sull'auto i militari hanno trovato i preziosi della vittima oltre a 3600 euro in contanti, probabile provento altre truffe. (ANSA).