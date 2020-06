Ancora in piazza lavoratori mense scuola

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Cinquecento dei tremila lavoratori della ristorazione collettiva, scolastica e aziendale, in Liguria non hanno ancora ricevuto il fondo di integrazione salariale dall'Inps e sono senza un reddito dall'inizio dell'emergenza coronavirus. E' il dato emerso stamani a Genova dalla protesta organizzata dai sindacati Fisascat Cisl e Uiltucs Uil davanti alla sede della Regione Liguria per chiedere "misure di sostegno al reddito a una categoria duramente colpita dalla chiusura delle scuole a marzo scorso e senza una retribuzione nei mesi estivi". Più di un centinaio i manifestanti in piazza armati di fischietti al grido di "lavoro", "risposte",.

L'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo ha ribadito che la riapertura delle mense scolastiche a settembre è prevista dalle linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni. I manifestanti hanno ottenuto un incontro con l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino: sul tavolo la possibilità di utilizzare una parte del Fse per attivare misure di sostegno al reddito in estate. (ANSA).