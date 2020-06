Toti, ridurre ritardi Terzo Valico

"Il Terzo Valico è un'opera strategica per la nostra Regione che deve essere completata in tempi rapidissimi per recuperare i ritardi accumulati negli anni". Lo chiede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb durante una visita al cantiere con il commissario straordinario per il Terzo Valico e il nodo ferroviario di Genova Calogero Mauceri.

"Per la Liguria ripartire significa anzitutto portare a termine quelle infrastrutture che stiamo aspettando da decenni.

- commenta Toti - I ritardi riguardano tutto il sistema infrastrutturale della nostra Regione, dalla Gronda di cui non si hanno certezze fino ad arrivare al nodo di Genova che deve essere rimesso in cantiere. Dobbiamo dare un segnale forte e dobbiamo farlo subito. Dopo l'emergenza Covid rimboccarsi le maniche e ripartire non è solo un auspicio, ma un imperativo da cui dipende il futuro della Liguria e di tutto il Paese".

