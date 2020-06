Ospedali a privati, Policlinico Monza vince ricorso

(ANSA) - SAVONA, 05 GIU - Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso del Policlinico di Monza contro l'assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte (Savona) all'Istituto Galeazzi. Si blocca l'iter di privatizzazione iniziato da Regione Liguria, che ora dovrà decidere se assegnare la gestione al Policlinico (rischiando un ricorso del Galeazzi al Consiglio di Stato) o annullare il bando e farne uno nuovo.

La gestione dei due ospedali, per una durata di 7 anni (prorogabili per altri 5), era stata vinta dall'Istituto Ortopedico Galeazzi contro l'unico concorrente il Policlinico di Monza, che già gestisce ad Albenga il reparto di Ortopedia, grazie a un'offerta che aveva ottenuto una valutazione tecnica più alta. Il Policlinico di Monza aveva presentato un primo ricorso (vinto) nel 2019 sostenendo che nell'offerta del Galeazzi "erano stati indicati dei ricavi aggiuntivi sovrastimati". A febbraio 2020 il secondo ricorso per una "eccessiva e impraticabile previsione di occupazione dei posti letto per degenza ordinaria". "Prendiamo atto della decisione del Tar ma finchè non abbiamo le motivazioni non commentiamo", dice Alessandro Cagliani, responsabile Affari Generali del Gruppo Policlinico di Monza. (ANSA).