Moto investe pedone, grave a 17 anni

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Un ragazzo di 17 anni è stato investito da una moto la scorsa notte mentre camminava a piedi in via Soliman, a Sestri Ponente. Il giovane e il centauro sono stati trasportati dal personale del 118 entrambi in codice rosso all'ospedale Galliera e al San Martino. Sul posto le pattuglie della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(ANSA).