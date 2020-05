Cc in vicoli, sequestrati coca e eroina

Quattro persone arrestate, 235 identificate e 55 dosi tra cocaina, eroina e hashish sequestrate. Sono i dati del maxi pattuglione nei vicoli del centro storico di Genova predisposto dal comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Feroce. Per strada sono scesi 60 militari della compagnia Centro che hanno anche sanzionato 15 persone per ubriachezza molesta e 12 per il mancato rispetto della normativa Covid. Nelle scorse settimane i residenti avevano presentato numerosi esposti per segnalare il degrado e la presenza di pusher anche durante il lockdown. Il procuratore capo Francesco Cozzi aveva sottolineato la necessità di un intervento anche dell'amministrazione oltre a quelli delle forze dell'ordine. (ANSA).