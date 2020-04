Calcio: Genoa dovrà pagare 800 mila euro a club polacco

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Il Genoa ha perso il contenzioso davanti alla Fifa contro i polacchi del Zaglebie Lubin relativo "ad una controversia contrattuale" per il centrocampista Filip Jagiello, sei presenze in questa stagione con i rossoblù, acquistato la scorsa stagione.

La Fifa infatti ha accolto il ricorso del club polacco obbligando la società di Enrico Preziosi a pagare ottocentomila euro entro 45 giorni con il rischio, in caso di mancato pagamento, di un blocco del mercato del Grifone. Secondo quanto appreso da fonti vicine al club rossoblù, la società di Villa Rostan pagherà nei termini richiesti dalla Fifa. (ANSA).