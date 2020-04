Bosco in fiamme a Ne, forse doloso

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Un incendio è divampato la scorsa notte a Ne, in località Osti in val Graveglia. Sul posto hanno lavorato tre squadre dei vigili del fuoco e i volontari delle squadre anticendio. In fiamme oltre due ettari di vegetazione. Ancora da chiarire le cause del rogo ma non si esclude l'ipotesi del gesto doloso. Due notti fa un altro incendio boschivo era deflagrato a Neirone in località Giassina Roccatagliata. (ANSA).