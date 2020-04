Contagio frena, ma ancora 39 morti

(ANSA) - GENOVA, 6 APR - Sono 3772 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 41 in più rispetto a ieri, e sono 595 i deceduti dall'inizio dell'emergenza, 39 più di ieri. I test effettuati sono 15.533, 486 più di ieri. Sono al domicilio 1812 persone, 12 più di ieri. Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 657 persone, 17 più di ieri.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 180, 20 più di ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero della Salute, dei positivi totali, 1303 sono gli ospedalizzati, 12 più di ieri, di cui 162 in terapia intensiva, 3 meno di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono 3147: erano 3518.