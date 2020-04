Bambina dona risparmi a volontari

(ANSA) - SAVONA, 4 APR - Una bambina di 7 anni e mezzo ha scritto alle Pubbliche assistenze della sua città per donare i suoi risparmi con lo spirito di contribuire alla lotta al coronavirus. Succede a Savona. Giulia ha donato insieme al fratellino Alessio 20 euro sia alla Croce Bianca che alla Croce Rossa, allegando una letterina. "Ciao! Mi chiamo Giulia e ho 7 anni e mezzo. Vorrei farvi questo regalo, sono 20 euro da parte mia e di mio fratello".

"La cosa bella è che è stata una loro iniziativa - racconta mamma Roberta all'ANSA - dopo aver visto in tv le storie dei volontari impegnati in questa emergenza. Giulia ha detto che le sarebbe piaciuto aiutarli. Le ho spiegato che è ancora piccola e allora ha preso insieme ad Alessio i soldi messi da parte grazie alla 'fatina dei dentini' che porta denaro tutte le volte che a piccino perde i denti di latte e ha voluto spedirglieli".