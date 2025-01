Tornano i trattori al casello A1 di Orte, nel viterbese

Gli irriducibili agricoltori capitanati da Tonino Monfeli, che l'anno scorso hanno presidiato lo snodo per settimane, sabato prossimo torneranno a protestare sulla piazzola all'uscita dell'A1 di Orte, in provincia di Viterbo. A questo proposito in giornata è stata diffusa una nota stampa a firma del presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Remo Parenti: "Come già espresso dal nostro comunicato di pochi giorni fa - si legge nella nota -, Confagricoltura Viterbo Rieti ritiene giustificate le eventuali prossime manifestazioni degli agricoltori, vista la perdurante crisi del nostro settore.

Invece non considera, dopo un attento esame, che ci possano essere le condizioni per un appoggio ufficiale al presidio che si sta formando ad Orte, pur lasciando liberi i propri associati di decidere se partecipare o meno ad esso".



