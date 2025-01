Scippano Rolex ad anziano a Ostia, arrestata coppia

Rapinano il Rolex a un anziano e fuggono con un suv. Arrestati dalla polizia dopo un breve inseguimento per le strade di Ostia Ponente.

Nella tarda mattinata di ieri, su via delle Repubbliche Marinare, un anziano è stato avvicinato da una donna che, con fare gentile, si è offerta di aiutarlo ad attraversare la strada. Approfittando della sua fiducia, gli ha poi strappato il Rolex dal polso e inutile è stato il tentativo della vittima di opporsi. In pochi secondi, si è precipitata in direzione di un suv dove ad attenderla, con il motore acceso, c'era il complice.

I due, però, non si erano accorti che delle pattuglie della polizia, una in abiti civili del Distretto Lido ed una della sezione Volanti, entrambe in servizio di controllo del territorio. Oltre a soccorrere l'anziano gli agenti si sono messi all'inseguimento dell'auto che, poco dopo, ha finito la sua corsa contro un marciapiede. Oltre alla donna ed all'uomo che era alla guida, c'era il figlio di pochi mesi della coppia.

Dopo un iniziale tentativo di negare l'accaduto la donna ha consegnato il Rolex che nascondeva nelle tasche dei pantaloni.

Al termine degli accertamenti l'uomo e la donna, entrambi 32enni di origini romene, sono stati arrestati. Il bambino, con il parere dei genitori e del loro avvocato, è stato affidato ad un parente.



