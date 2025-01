Motociclista finisce in burrone dopo incidente, recuperato

Incidente stradale grave nella tarda mattinata sulla Regionale 156 dei Monti Lepini. È accaduto all'altezza di Giuliano di Roma dove si sono scontrate una moto ed una Ford Focus grigia. Il motociclista, 39 anni di Priverno (Latina), a causa dell'urto è stato scaraventato in una scarpata profonda sei metri ed a circa 50 metri dalla sede stradale. Per recuperarlo dal burrone è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Frosinone con 5 unità e 2 mezzi (un'Auto Pompa Serbatoio ed una Campagnola).

Hanno localizzato il motociclista immobile tra i rovi ed hanno provveduto al suo recupero affidandolo alle cure mediche dei sanitari del 118 giunti sul posto. Per il motociclista è stato necessario il trasferimento in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma.

Delle indagini sulla dinamica si stanno occupando i carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA