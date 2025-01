Corso Odg Lazio a Cinecittà, l'immaginario tra cinema e tv

Proseguono gli incontri sul giornalismo culturale promossi e organizzati dal 2023 dal presidente Guido D'Ubaldo e dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio ospitati nei luoghi della cultura e dello spettacolo.

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 3 febbraio 2025 negli studi di Cinecittà presso la sala Fellini, realizzato in collaborazione con la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia.

Con i professionisti del settore dell'audiovisivo, si indagherà il ruolo del giornalismo e della critica di settore sulla costruzione dell'immaginario cinematografico e televisivo, dal racconto del dietro le quinte al gradimento del pubblico.

Il corso sarà l'occasione per un confronto, tra esperienze e analisi, sul cinema e sull'audiovisivo come produttori di senso tra fiction e realtà, sulla fruizione dei film nella società contemporanea, sul ruolo della professione giornalistica in quanto veicolo di comunicazione e diffusione della cultura cinematografica e televisiva.

Alla fine del corso è prevista una visita guidata degli studi di Cinecittà.

PROGRAMMA 9,30 - 10,30 Accrediti e saluti istituzionali Chiara Sbarigia - Presidente di Cinecittà Guido D'Ubaldo - Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio 10,30 - 12,30 Interventi Cristiana Paternò Vicedirettrice del quotidiano online Cinecittà News e del periodico Ottoemezzo, Presidente del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Laura Delli Colli Presidente SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani Federico Pontiggia Il fatto quotidiano e Cinematografo Flavio Natalia Ciak Gloria Satta Il Messaggero Fulvia Caprara La Stampa e Vice presidente del Sindacato giornalisti cinematografici Modera Lorenza Fruci Il Mattino 12,30 - 14,00 Visita Cinecittà



Riproduzione riservata © Copyright ANSA