Perde controllo bici, 50enne si frattura gamba su Monte Ripoli

ll Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio (Cnsas) è intervenuto oggi, per prestare soccorso a un ciclista cinquantenne, residente a Roma, rimasto ferito durante una uscita in mountain bike sul Monte Ripoli, nel territorio comunale di Tivoli.

Intorno alle 11.00, la centrale operativa del Cnsas Lazio è stata allertata per un incidente che ha coinvolto il ciclista: durante l'escursione, l'uomo ha perso il controllo della bicicletta e, in seguito alla caduta, ha riportato una grave frattura ad una gamba.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra di terra del Soccorso Alpino del Lazio, composta da tecnici esperti nel soccorso in ambiente impervio, affiancata da un medico rianimatore. I soccorritori hanno raggiunto l'infortunato in una zona particolarmente scoscesa e, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno immobilizzato su una barella per essere trasportato.

A causa della difficile accessibilità del luogo, il trasporto è stato effettuato a spalla tramite una barella portantina lungo un ripido sentiero fino a raggiungere la strada asfaltata nei pressi del cimitero di Tivoli, dove era in attesa un'ambulanza del 118.

Il ciclista è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario e condotto presso l'ospedale di Tivoli per ricevere le cure.

Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio di oggi alle ore 13:30, e si sono svolte in condizioni di sicurezza grazie alla professionalità e all'impegno dei tecnici del Cnsas Lazio.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco.



