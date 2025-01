Viterbo, Luigi Aspromonte è il nuovo capofacchino di S.Rosa

Luigi Aspromonte è il nuovo capofacchino della schiera bianca dei facchini di santa Rosa.

Questa sera, nella chiesa della Pace di Viterbo, sede del sodalizio, Aspromonte è stato eletto all'unanimità come successore del capofacchino Sandro Rossi, che per anni ha guidato il "campanile che cammina" la sera del tre settembre. Il battesimo del fuoco per Aspromonte è arrivato l'anno scorso, quando è dovuto subentrare ipso facto sotto la macchina Dies Natalis al posto di Rossi, che a pochissimi giorni dal traporto aveva avuto un infarto. Un trasporto condotto eccezionalmente, e che ha consacrato il novello capofacchino a sicuro successore del suo compagno. Insieme a lui, questa sera è stato riconfermato al ruolo di presidente del sodalizio dei facchini, Massimo Mecarini. "Questa sera i miei compagni facchini con questo voto all'unanimità hanno confermato la fiducia che hanno in me - ha detto Aspromonte dopo la votazione -. Farò di tutto per essere all'altezza di questo onore che mi hanno concesso".





