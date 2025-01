Corte Appello Roma, con riforme non c'è cambio di passo

"E' arduo sostenere che le nuove riforme siano in grado di realizzare, almeno a Roma, in tempi brevi un significativo cambio di passo nei tempi della giustizia civile e penale". Lo afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

"Quel che è, invece, certo è che, nell'anno decorso, vi è stato in ogni ufficio del distretto - aggiunge - un grande sforzo per ridurre l'arretrato e migliorare i tempi dei processi civili e penali e che questi risultati sono tanto più importanti in quanto realizzati quasi che tutti gli uffici del distretto operassero ad organico pieno" E ancora: "laddove, invece, tutti gli uffici, ad iniziare da quelli più grandi, sono stati costretti ad operare in quest'ultimo anno con vuoti di organico, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo, sempre più importanti e ormai insostenibili".



