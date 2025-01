Studenti di Roma Tre al Maxxi per la mostra su 80 anni di ANSA

Oggi hanno visitato la mostra al Maxxi. '80 anni di storia, 80 anni di ANSA' un folto gruppo di studenti del Laboratorio di Narrazioni Digitali del corso di laurea in Scienze della Comunicazione del Dipartimento Fil.Co.Spe dell'Università Roma Tre. Ad accompagnarli Anna Bisogno, docente a contratto del Laboratorio, e Lorenza Fruci che collabora alla cattedra ed è autrice della recente pubblicazione di Donne in onda edita da Rai Libri.

Nel corso delle lezioni gli studenti hanno approfondito i temi dei contenuti e dello storytelling per immagini, video e scrittura nell'era digitale e durante la visita di oggi, girando tra i pannelli tematigi dell'esposizione, hanno rivolto molte domande su questi argomenti e su come era cambiato il lavoro dell'agenzia in questi 80 anni di storia.



