Contratto servizio Atac da un miliardo, ticket resta 1,5 euro

Un Contratto di servizio da 1 miliardo, che punta in tre anni a portare Atac sulla soglia dei 100 milioni di chilometri/vettura abbassando i costi e mantenendo invariate le agevolazioni tariffarie e il biglietto giornaliero a 1,5 euro. La delibera della giunta capitolina ha ottenuto oggi il parere favorevole della commissione Mobilità presieduta da Giovanni Zannola. Il contenuto del documento 2025-2027 da 49 articoli e 11 allegati è stato illustrato questa mattina in commissione dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. "E' un contratto che non è fatto per l'azienda ma per i cittadini romani" ha affermato l'assessore.

Si comincia dall'aumento già nel 2025 dei chilometri/vettura erogati. "Partivamo da 91 km/vettura nel 2024 e arriviamo nel 2025, cioè nel primo anno, a oltre 94 (+3,2%). In particolare per i bus si passa da 86 milioni a 88, e per i tram +185 mila km/vettura nel 2025. C'è un aumento straordinario dei filobus da 1,2 milioni a 2,3 milioni km/vettura: circa +79%. Questo al netto dei km in più del Giubileo".

Già nel 2025 c'è un aumento del servizio delle metro: "Metro A - ha spiegato Patanè - ha già frequenze attorno agli 1-2 minuti e i suoi 21 milioni di km/vettura sono rassicuranti, ma ci sarà un aumento importantissimo su metro B: dal 2024 in cui erano 15 milioni si passerà a 19, cioè +28,7%. Su Metro C nel 2024 erano 9,3 milioni: ne copriamo 11,4, un +10,8% grazie al Contratto di servizio". Un aumento, ha spiegato, dato dal lavoro sulle revisioni dei treni che stanno tornando, ma soprattutto dall'arrivo dei nuovi treni su metro B che arriveranno da marzo e entreranno in servizio a giugno. "A fine 2025 - ha tirato le somme - avremo sei treni nuovi in più in esercizio di Metro B, ma ce ne sono altri due che arriveranno a dicembre e saranno in pre-esercizio per arrivare nel 2026. Complessivamente aumentiamo del 10,5% già nel 2025 i km di metro". Il complesso di aumento tra superficie e sotterranea è del 5,7%, cioè 7 milioni di km in più. "Chiediamo di arrivare a 99 milioni di km complessivi, tra superficie e metro - ha detto Patanè - Su quei km pesa moltissimo l'aumento dei km di Metro C, in cui passiamo dai 9,5 ai 18 mln di km/vettura per l'ingresso delle nuove stazioni ma anche speriamo per l'arrivo dei nuovi treni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA