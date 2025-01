Ass.Peter Pan, numero verde per chi ha figli malati oncologici

Per aiutare le famiglie provenienti da fuori città con figli in cura negli ospedali romani, l'associazione Peter Pan lancia il progetto F.A.R.O. (Fuori dall'ospedale: Aiuto, Risorse e Orientamento) con cui allarga parte dei propri servizi alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro che non sono ospiti delle sue case di accoglienza ma che si trovano sul territorio romano e laziale.

Il progetto è finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria per i bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Soleterre e Aimac.

Alle famiglie che vivono a Roma e nel Lazio e che hanno bambini e adolescenti con una diagnosi di tumore sarà offerto: un presidio territoriale dedicato e il numero verde 800600604 della "Linea Faro" ai quali rivolgersi per avere informazioni specifiche e attivare i servizi; supporto psicologico sia per i bambini e per gli adolescenti che per l'intera famiglia; uno sportello socio-giuridico per aiutare le famiglie nella scelta dei servizi e con le pratiche burocratiche e legali; un servizio di navette da e per i luoghi di cura.

Obiettivo del progetto F.A.R.O. è quello di creare una rete di assistenza integrata e strutturata sul territorio di Roma e del Lazio, frutto della cooperazione tra ospedali e ASL, enti del terzo settore e figure professionali sociosanitarie. Sarà, infatti, creato un sito dedicato per far conoscere le opportunità assistenziali esistenti sul territorio e organizzata una formazione specifica per i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, così che ogni famiglia possa essere indirizzata verso i servizi di cui ha bisogno.

"Fin dalla nascita della nostra organizzazione, ci siamo interrogati su come poter dare supporto anche alle famiglie della nostra città - spiega il presidente di Peter Pan Odv Roberto Mainiero - alle famiglie che vengono da fuori e che accogliamo forniamo un alloggio gratuito, ma anche tanti altri servizi che aiutano e rendono meno gravoso il periodo della malattia e delle cure. Le famiglie che si trovano a Roma non hanno necessità di un alloggio, possono far curare i propri figli restando a casa propria, ma hanno comunque bisogno di avere vicino qualcuno che li accompagni durante la malattia.

Siamo quindi molto felici di poter dare il via a questo progetto che ci permetterà di occuparci anche delle famiglie di Roma".





