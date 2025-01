Morte Satnam Singh, arrestato chi lo abbandonò senza un braccio

È Renzo Lovato, padre di Antonello, l'uomo che lo scorso mese di giugno abbandonò davanti casa senza un braccio il bracciante agricolo Satnam Singh, una delle due persone arrestate questa mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Latina per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato. Le misure cautelari personali in carcere, emesse dal gip del tribunale pontino, rientrano nell'ambito dell'indagine scaturita dall'infortunio mortale del bracciante indiano trentunenne, morto dissanguato poiché il titolare dell'azienda dove avvenne l'incidente, vale a dire Antonello Lovato, non chiamò immediatamente i soccorsi.

Dopo quest'ultimo, già arrestato in estate poiché accusato di omicidio doloso, stamane è scattato l'arresto anche per suo padre Renzo, finito in manette insieme ad un'altra persona.





