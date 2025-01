Alguacil 'condanno attacchi ieri notte,partita in secondo piano'

"Condanno i fatti di ieri notte, quello che è accaduto ai nostri tifosi e spero che i due feriti escano dall'ospedale prima possibile. La partita di fronte a questo passa in secondo piano, i tifosi meritano di essere applauditi da noi, ci danno tanta forza e dobbiamo restituirla a loro". Così Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, in conferenza stampa torna sugli scontri tra tifosi avvenuti nella notte precedente al match con la Lazio.

Il tecnico della squadra basca, parlando poi del match, sottolinea come "non siamo ancora pronti, stasera la partita è stata un disastro e siamo delusi per il risultato. Vincendo contro il Paok possiamo passare il turno, ma oggi dobbiamo pensare che sia un incidente di percorso. Il calcio d'elite è così, bisogna curare i particolari, do' del valore a questo 3-1 contro una squadra come la Lazio, prima in Europa League e squadra importante che vive un grande momento".

Infine un pensiero sulle difficoltà dei suoi, in particolare "sui calci piazzati, dobbiamo difendere molto meglio e questo lo so dall'inizio della stagione. Dobbiamo crescere e competere, voglio vincere già da quest'anno.", conclude.



