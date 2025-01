Carmen spirito libero, a Opera di Roma il balletto di Bubení

''Carmen è una donna forte e attraente,uno spirito libero, simile a un cavallo che non si può domare. Non appartiene a niente e nessuno'' Così il coreografo ceco Jiří Bubeníček riassume l' idea seguita per la nuova creazione del balletto che andrà il scena dal 26 gennaio all' Opera di Roma. ' 'Ho iniziato questo lavoro leggendo Prosper Mérimée - spiega - e mi sono reso conto che il personaggio della novella è molto più ricco di quello che ho potuto cogliere dal libretto dell'opera".

Bubeníček, noto in tutto il mondo come 'coreografo narrativo', ha ricevuto nel 2018 da Eleonora Abbagnato, direttrice del Cortpo di Ballo della Fondazione capitolina, la commissione della nuova coreografia. Ne è nato un balletto a serata intera, una versione moderna, dai movimenti fluidi, dinamici e viscerali, su musiche di Bizet, Falla, Albéniz, Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis. Vincitore del premio EuropainDanza 2019 come migliore produzione coreografica, lo spettacolo ha visto il debutto assoluto proprio al Teatro Costanzi sei anni fa e torna in scena domenica prossima alle 19.

Dopo Roma, Carmen di Bubeníček, con étoiles, primi ballerini, solisti e Corpo di Ballo impegnati nella tournée, sarà a Parigi dal 21 al 23 febbraio al Palais des Congrès.

Ospite d'eccezione, di questa ripresa e della tournée, Javier Rojas, che interpreta Don José al fianco dell'étoile Rebecca Bianchi. Il ballerino cubano, vincitore del talent "Amici di Maria De Filippi" nel 2020 e attualmente artist del Birmingham Royal Ballet, è al debutto con l'Opera di Roma. Nelle quattro repliche, fino al 31 gennaio, si alternano nel ruolo del titolo le prime ballerine Federica Maine e Marianna Suriano, in quello di Don José il primo ballerino Claudio Cocino con Giacomo Castellana. L'étoile Alessio Rezza e il primo ballerino Michele Satriano vestono i panni del toreador Lucas. In scena il Corpo di Ballo. Sul podio debutta Manuel Coves. Le scene e le luci di Gianni Carluccio, i costumi di Anna Biagiotti.



