Museo del Corso, con l'installazione Chagall è inclusivo

Il Museo del Corso-Polo museale di Roma offre fino al 27 gennaio un'esperienza sensoriale che unisce arte e inclusività: per la prima volta la tela 'Crocifissione bianca' di Marc Chagall è accessibile anche al pubblico con disabilità visive e uditive. Accanto all'originale, infatti, è presente un'installazione tattile, parlante e in lingua dei segni pensata per rendere fruibile l'opera a un pubblico più ampio. Questa riproduzione è arricchita da elementi tattili con rilievi a più altezze e superfici di diversa texture, che invitano a esplorare l'opera con le mani. Inoltre un'audioguida si attiva inquadrando un QR code tattile presente nella didascalia. Il racconto è disponibile in parlato, con sottotitoli e traduzione in lingua dei segni italiana, per garantire una fruizione completa a tutte le persone, comprese quelle con disabilità uditive. La didascalia, pensata per essere facilmente leggibile, presenta scritte ad alta leggibilità e in braille, con contrasto cromatico elevato, e utilizza un font che facilita la lettura anche alle persone con dislessia. La riproduzione è posizionata su un supporto inclinato di 30 gradi e ancorata a una base a 85 cm da terra, pensata per garantire la lettura anche ai bambini e alle persone in sedia a rotelle.

Esposta accanto al capolavoro originale di Chagall, questa versione tattile, parlante e in lingua dei segni della 'Crocifissione bianca' consente ai visitatori di apprezzare l'opera in una nuova dimensione. Frutto di un lavoro interdisciplinare dei progettisti Dino Angelaccio e Odette Mbuyi, l'iniziativa è stata voluta da Fondazione Roma, che conferma così il suo impegno per una cultura che sia aperta a tutti. "Questo progetto riflette l'impegno di Fondazione Roma nel promuovere l'inclusività anche in ambito artistico - ha commentato Franco Parasassi, presidente di Fondazione Roma - per consentire esperienze culturali adatte a qualsiasi tipo di disabilità. In quest'ottica, stiamo lavorando per ampliare il numero di opere accessibili a tutte le persone". Don Alessio Geretti, curatore degli eventi d'arte del Giubileo, ha sottolineato l'importanza di un'arte che parli a tutti. Il 28 aprile, in occasione del Giubileo delle persone con disabilità, la riproduzione dell'opera sarà donata a Papa Francesco come simbolo dell'impegno per un'arte senza barriere.



